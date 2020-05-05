شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

ارتبط شهر رمضان المبارك في منطقة حائل بمظاهر اجتماعية وتقاليد متوارثة، يسودها جو مفعم بالروحانية والتسابق إلى فعل الخيرات، فمع حلول الشهر تعم تباشير الفرح أرجاء المكان بشهر الخير والرحمة. ومن المظاهر الاجتماعية السائدة لدى أهالي حائل قبل دخول شهر رمضان المبارك ما يسمى بـ «التقريشة»، ففي أواخر أيام شهر شعبان تجتمع الأسر والأقارب في لقاءات حميمية يشاركهم بهجتها الأطفال، خاصة البنات وهن مرتديات الزي الشعبي «المسرح»، وجرت العادة في مثل هذه المحافل العائلية إعداد الأطعمة الشعبية الحائلية. وإن حدت الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا هذا العام من ممارسة العادات والتقاليد كتبادل الزيارات واللقاءات الجماعية على مائدة الإفطار.

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