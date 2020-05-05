شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ«الغذاء والدواء»: افرضوا عقوبات صارمة على الإعلانات المضللة والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي.

هيئة مستقلة

وأكد المجلس، في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على الفقرة «ثانيًا» من قراره السابق القاضي بـ«دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها»، داعيًا للنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة؛ للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.

دور رقابي

وطالب المجلس، الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج، والتفاعل السريع مع ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، داعيًا لإطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، والإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة.

سلع مستوردة

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة، خاصةً المعاد تصديرها، مطالبًا بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح، وبذل المزيد من الإجراءات الصارمة، وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة.

هيكلة الوظائف

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للنقل، بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها؛ لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية، داعيًا لإعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري، وإحداث التوازن بينها، وطالب الهيئة بتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.

نشاط توعوي

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وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وطالبت اللجنة بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من كافة الأطراف ذات العلاقة، داعيةً إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معًا.

ذكاء اصطناعي

وطالب عضو بإعادة هيكلة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واستقطاب متخصصين في التخطيط والمحفوظات وإنشاء مقر مستقل للمركز مزود بأحدث التقنيات وبما يتوافق مع متطلباته واحتياجاته، فيما طالب آخر بإيجاد موقع مستقل للمركز، يمكنه من أداء عمله الحقيقي المتخصص بالحفظ والتوثيق، واقترح على المركز الاستفادة من دارة الملك عبدالعزيز وخبرتها في مجال الوثائق والمخطوطات.

من جهته أشاد أحد الأعضاء بنجاح المركز في التحول من الأرشفة التقليدية إلى الأرشفة الإلكترونية، وطالبت عضوة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجعلها جزءًا من مكوناته.

وأكدت عضوة أنه على المركز أن يعزز من نشاطه التوعوي والثقافي، من خلال الإعداد لفعالياته الخاصة والمتخصصة كاحتضان يوم الوثيقة العربية في السعودية مثلاً.

نظام الزراعة

كما ناقش المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، وطالبت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في ثمانٍ وثلاثين مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به.

مشروع جديد

ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كلا من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وما يتعارض معه من أحكام أخرى.