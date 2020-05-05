شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان لتطوير تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي والان نبدء بالتفاصيل

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، استبيانًا خاصًا، بتطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي، والذي من خلاله سيتم الاستفادة من مخرجات التقييم، لتطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية تخدم المصلحة العامة، وتسعى الأمانة لتحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، بما يحقق رضا المستفيدين وتيسير الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الآن تقييم خدمات تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي، من خلال تعبئة الاستبيان من خلال الدخول على رابط التقييم للتطبيق، والذي سيسهم في تطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية، وبطريقة تخدم مصالحهم، من خلال محاولة الأمانة تحديد نقاط القوة والضعف في التطبيق؛ للحصول على تجربة متميزة.