شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان لتطوير تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الآن تقييم خدمات تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي، من خلال تعبئة الاستبيان من خلال الدخول على رابط التقييم للتطبيق، والذي سيسهم في تطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية، وبطريقة تخدم مصالحهم، من خلال محاولة الأمانة تحديد نقاط القوة والضعف في التطبيق؛ للحصول على تجربة متميزة.
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