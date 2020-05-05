اخبار السعوديه

استبيان لتطوير تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان لتطوير تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي والان نبدء بالتفاصيل

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، استبيانًا خاصًا، بتطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي، والذي من خلاله سيتم الاستفادة من مخرجات التقييم، لتطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية تخدم المصلحة العامة، وتسعى الأمانة لتحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، بما يحقق رضا المستفيدين وتيسير الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الآن تقييم خدمات تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي، من خلال تعبئة الاستبيان من خلال الدخول على رابط التقييم للتطبيق، والذي سيسهم في تطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية، وبطريقة تخدم مصالحهم، من خلال محاولة الأمانة تحديد نقاط القوة والضعف في التطبيق؛ للحصول على تجربة متميزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبيان لتطوير تطبيق «مدينتي» والمستكشف الجغرافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا