محمد بن مسعود - الدمام - صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

"شرطة مكة": القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة "رشاش" في إحدى القرى بمحافظة الليث وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-05 صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة. 05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 Advertisements 02:20 AM صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

، "شرطة مكة": القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة "رشاش" في إحدى القرى بمحافظة الليث ،

المصدر : الخليج 365

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