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تقوم بلدية الأفلاج بجهود كبيرة لمراقبة الاشتراطات الصحية من خلال 18 جولة يوميًا على المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية ومستودعات تخزين الأغذية، بالإضافة إلى جولات يومية للتعقيم والتطهير من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وبمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس رشيد آل عمار، تنفذ بلدية الأفلاج منذ العشرين من شهر رجب الماضي، 600 جولة بواقع ١٨ جولة يوميًا، تقوم خلالها فرق صحة البيئة بالبلدية بجولات على المطاعم والبوفيهات ومستودعات تخزين الأغذية والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
كذلك سخرت بلدية الأفلاج آلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة كورونا بالتعقيم وتطهير الميادين بالأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية والطرقات التي يرتادها المارة.
الأفلاج بلدية الأفلاج فيروس كورونا الجديد
"بلدية الأفلاج" تراقب الاشتراطات الصحية بـ600 جولة
تقوم بلدية الأفلاج بجهود كبيرة لمراقبة الاشتراطات الصحية من خلال 18 جولة يوميًا على المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية ومستودعات تخزين الأغذية، بالإضافة إلى جولات يومية للتعقيم والتطهير من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وبمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس رشيد آل عمار، تنفذ بلدية الأفلاج منذ العشرين من شهر رجب الماضي، 600 جولة بواقع ١٨ جولة يوميًا، تقوم خلالها فرق صحة البيئة بالبلدية بجولات على المطاعم والبوفيهات ومستودعات تخزين الأغذية والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
كذلك سخرت بلدية الأفلاج آلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة كورونا بالتعقيم وتطهير الميادين بالأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية والطرقات التي يرتادها المارة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:04 AM
تواجه "فيروس كورونا" بأعمال التطهير والتعقيم
تقوم بلدية الأفلاج بجهود كبيرة لمراقبة الاشتراطات الصحية من خلال 18 جولة يوميًا على المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية ومستودعات تخزين الأغذية، بالإضافة إلى جولات يومية للتعقيم والتطهير من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وبمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس رشيد آل عمار، تنفذ بلدية الأفلاج منذ العشرين من شهر رجب الماضي، 600 جولة بواقع ١٨ جولة يوميًا، تقوم خلالها فرق صحة البيئة بالبلدية بجولات على المطاعم والبوفيهات ومستودعات تخزين الأغذية والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
كذلك سخرت بلدية الأفلاج آلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة كورونا بالتعقيم وتطهير الميادين بالأسواق والمرافق العامة، وحتى مباني ومواقف الجهات الحكومية والطرقات التي يرتادها المارة.
، "بلدية الأفلاج" تراقب الاشتراطات الصحية بـ600 جولة ،
المصدر : الخليج 365
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