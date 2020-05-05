، النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فَهْم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتَيْن (الـ١٥، الـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النَّيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيًّا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.
وبيَّن المصدر أن النيابة العامة تُجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 01:52 AM
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يُظهر عدم فَهْم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية، وبناء على المادتَيْن (الـ١٥، الـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، ومن ذلك النَّيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيًّا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.
وبيَّن المصدر أن النيابة العامة تُجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.
، النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام ،
المصدر : الخليج 365
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