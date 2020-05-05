شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شبكات تصريف المياه عاجزة أمام غزارة الأمطار في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

رصد مقطع فيديو شبكات تصريف المياه عاجزة أمام غزارة الأمطار في نجران، حيث أن كميات الأمطار التي سقطت على نجران أدت لعدم قدرة مجاري تصريف السيول على إستيعابها.

وكانت أمطار غزيرة ومتواصلة هطلت على منطقة نجران مصحوبة بزوابع رعدية وضباب غطى الجبال الغربية.

وبدأت الحالة التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الإنذار المتقدم لها فجرا واستمرت زهاء 5 ساعات، وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في سد نجران إلى 11 مترا، بينما لم تسجل هيئة الهلال الأحمر أي حالة حوادث أو احتجازات.