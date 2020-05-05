شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة القبة " قاف " بالمسجد النبوي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عرفت القبة الخضراء أو القبة الفيحاء، قديمًا بالزرقاء والبيضاء وهي القبّة المبنية على الحجرة النبوية الموجودة داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وتعتبر " قاف " قبة فانوس، حيث وجدت 168 قبة ليست فيها إضاءة بينما يوجد بها كتابة، واتضح أن الفوانيس في 33 قبة بها إضاءة ولا يوجد فيها كتابة.

ووفقا للمقطع المتداول فإن هناك قبتين نادرتين إسطوانيتين الاولي أمام المنبر فيها الإضاءة والكتابة، كما أن سورة الكهف عند المنبر، بالإضافة لقبة فانوس.