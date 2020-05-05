" الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على تبوك. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على تبوك. وتشمل الحالة " مدينة تبوك وتيماء "، وتستمر حتى حتى الساعة 18 مساءً.

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