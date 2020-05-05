شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح عن انقلاب قطر: «صمت القبور يضرب منصات الفتنة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

علقت الكاتبة هيلة المشوح بسخرية من منصات قطر الإعلامية، تزامنًا مع أنباء انقلاب قطر الذي يقوده عراب الخراب القطري حمد بن جاسم.

وقالت "المشوح" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "انقلاب وطائرات واستنفار عسكري ..والجزيرة سكتم بكتم .. وجميع منصات الفتنة القطرية صمت القبور ، ولو سيكل انقلب في حارة من حواري أم الجماجم في السعودية سوت منه ألف سيناريو وألف قصة!خبتم وخابت سياستكم الهشة يا عرابي العقوق والانقلابات!".

وكانت انتشرت الأنباء مؤخرًا عن انقلاب حمد بن جاسم على الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، فيما سيطر الأخير على المحاولة، في ظل أنباء عن سيطرة الأول على مطار الدوحة، وحتى الأن لم يصدر أي بيانًا رسميًا من الجهات القطرية.

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