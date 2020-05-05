شكرا لمتابعة خبر عن الدكنان عن ضبط معنِّف فتاتي الرياض: نحن بحاجة لتحديثات عاجلة إلى " شرطة أسرية " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

علقت المحامية رنا الدكنان على القبض على معنِّف فتاتي الرياض، قائلة:" نحن في حاجة لتحديثات عاجلة إلى " شرطة أسرية ".

وشددت الدكنان خلال حوارها في برنامج " ياهلا "، قائلة:" لابد من فرض عقوبات قوية ومشددة على المعنفين لأن العقوبات الحالية غير كافية ".

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وطالبت الدكنان بتوقيع عقوبة صارمة ضد المعنف النفسي وتكون من 3 ل6 أشهر، لافتة إلى أن نظام الحماية حدد مدة شهر كعقوبة لشخص فقد جزء من جسده وتسبب له بأمراض نفسية.

وأوضحت الدكنان أن العقوبات أهمها السجن لمعاقبة الشخص ومن المفترض ألا تقل عن عام.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول معنف فتاتي الرياض الذي تسبب قطع أذن شقيقته التي تعرضت للتعنيف النفسي علي يد شقيقها.