شكرا لمتابعة خبر عن بدر العامر عن حلقة المثليين: "الأمور المحسومة غير قابلة لتعدد وجهات النظر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علق الباحث بدر العامر، على مطالبة الممثل ناصر القصبي في مسلسله “مخرج٧” خلال حلقة اليوم المعروض هذا الموسم الرمضاني على شاشة MBC ، بدعوته لحرق المثليين. علق الباحث بدر العامر، على مطالبة الممثل ناصر القصبي في مسلسله “مخرج٧” خلال حلقة اليوم المعروض هذا الموسم الرمضاني على شاشة MBC ، بدعوته لحرق المثليين. وقال الباحث عبر حسابه الرسمي على " تويتر " من أخطر القضايا أن تجعل من الأمور " المحسومة " شرعاً وعرفاً وأخلاقاً وفطرة قضايا قابلة لتعدد وجهات النظر. وأضاف: لا يهم بعد ذلك أن تبرز رأي القبول او رأي الرفض في الموضوع.

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