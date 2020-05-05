شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي سي تعلن رسميًا هزيمة حفتر في ليبيا وما هو الطلب الذي تقدم به إلى أردوغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع بي بي سي عربي، إنه على صعيد المواجهات بين خليفة حفتر وحكومة الوفاق الليبية التي تحظى باعتراف دولي في طرابلس، اعتبر مراقبون أن ما أقدم عليه حفتر من إلغاء لاتفاق الصخيرات وإعلان نفسه حاكما للبلاد على أساس ما وصفه بتفويض من قبل الليبيين يعكس مدى الحرج الذي لحق بموقفه بعد عدة هزائم عسكرية منى بها في الفترة الأخيرة.

وكانت قوات الوفاق الشرعية قد طردت قوات حفتر من طول الشاطئ الشمالي الغربي واستعادة تحرير عدد من المدن الإستراتيجية وتحاصر آخر معاقل حفتر في الغرب بمدينة ترهونة.

بعدها عاد حفتر ليعلن عن هدنة ، مطالبا حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أردوغان ، بهدنة تقضي بوقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد بمناسبة شهر رمضان بحسب قوله إلا أن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج رفضت الهدنة معتبرة ان أي هدنة حقيقية تحتاج إلى ضمانات دولية.

وقالت الـ بي بي سي إن مراقبين يرون أن إعلان حفتر لتلك الهدنة لا يعكس موقفا حقيقيا يهدف إلى وقف الاقتتال بقدر ما يعكس الواقع الجديد على الأرض بعد الهزائم المتتالية التي منى بها وأنه ربما يسعى من خلال طرح تلك الهدنة إلى تهدئة الموقف بما يسمح له بترتيب أوراقه وإيقاف خسارته للمزيد من المواقع.