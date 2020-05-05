شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق امير قطر يزيد الشكوك وينشر تغريدة غامضة عن شقيقه “تميم” بعد أنباء عن محاولة انقلاب في قطر! شاهد ماورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر جوعان بن حمد تغريدة غامضة عن شقيقه أمير قطر تميم بن حمد، بعد أنباء عن محاولة انقلاب في قطر اليوم.

وقال “جوعان” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: ” بغو مطيحك وطاحو عند رجلك جميع، سبحان من يعطي الطيب على نيته”، موجهًا التغريدة للأمير القطري الذي يتواجد خارج البلاد في الوقت الحالي”. وأرفق معها تغريدة قديمة كان نشرها بتاريخ 24 مايو 2017 تحمل صورة أمير قطر.

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واضاف جوعان بن حمد في تغريدة اخرى بتويتر ” العاجز عن بلوغ اهدافه بوسائل وامكانيات واقعه يميل الى بلوغها باماني الخيال واختلاق الاحداث والقصص …هذه بلاد طالما تحطمت على صخرتها المخططات وتحولت احلام اعدائها الى كوابيس”.

جدير بالذكر أنه مع الساعات الأولى من صباح الإثنين، تداول نشطاء وإعلاميون خليجيون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر، تُظهر دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف قالوا إنه في قطر وإن ما يحدث هو “محاولة انقلاب”.

وهو الأمر الذي لم تؤكده الدوحة أو تنفيه حتى الآن، غير تصريحات لسفيرها في موسكو قال إن الأصوات التي سُمعت ليس لها علاقة بالشائعات المتداولة بتاتًا.