شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخيف للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار الامريكي مساء الاثنين 4-5-2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 4 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي: أسعار الشراء ⁦الريال السعودي : 180 ⁦ الدولار الأمريكي : 684 ⁦الدرهم الإماراتي : 184 Advertisements ⁦العماني :1766 أسعار البيع: ⁦الريال السعودي : 180.5 ⁦ الدولار الأمريكي : 688 ⁦الدرهم الإماراتي : 185 ⁦الريال العماني : 1775

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