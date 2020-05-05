شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : يستدرج زوجته لمنطقة نائية ويقتلها ثم يلف جثتها داخل بطانية.. والسبب صادم للجميع! ومفاجأة بشأن جنسيته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على رجل أقدم على قتل زوجته، ومن ثم تخلص من جثتها بإلقائها في أرض فارغة بمنطقة السالمي بمحافظة الجهراء.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الجاني (وهو كويتي الجنسية) استدرج زوجته إلى منطقة العارضية، ثم ضربها بعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات بينهما.
مصدر أمني أكد أن المتهم تخلص من جثة زوجته في ”بر السالمي“ بعد أن قام بلفها بـ“بطانية“.
وتم ضبط الزوج عقب شكوك راودت والدة المجني عليها، والذي أقر في التحقيقات بجريمته، وأرشد عن مكان الجثة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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