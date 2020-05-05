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في واقعة غريبة وصادمة، حاول قرد يتجول في شوارع قرية تانجو نجساري الإندونيسية، اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها بالقرب من منزلهما أمام حشد من الناس.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن القرد أسرع في اتجاه الطفلة وأمسك بها وقام بجرها على الأرض أمام والدتها وعدد من الأشخاص قبل أن يحاول أحدهم مطاردة القرد لينقذ الفتاة.

صاح أحد المتواجدين في الشارع ولاحق القرد حتى تخلى عن الطفلة وفر هاربًا من المكان وعادت الطفلة لوالدتها التي كانت في حالة ذهول من صعوبة المشهد، ولحسن الحظ لم تتعرض لأذى.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: قرد يختطف طفلة من وسط عائلتها أمام أنظار الجميع وفي وضح النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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