«كورونا» يتسبَّب في انتحار سائق باكستاني بحي الهجرة في مكة

تعرض لضغوط إثر فشله في السفر إلى بلاده..
أقدم سائق باكستاني الجنسية على الانتحار، أمس الاثنين، إثر تعرُّضه لضغوط نفسية لازمته طوال الأيام الماضية؛ حيث كان ينوي السفر قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم وتغلق الحدود بين الدول.
وكان السائق قام بربط عنقه بحبل، ثمّ ربطه بسلم خشبي وأوثقه بسقف خارجي لحافلة ركاب تتبع إحدى شركات النقل العام، كانت متوقفة بالقرب من سكنه في حي الهجرة بمكة.
وتلقت غرفة العمليات الأمنية 911 بلاغًا عن حاله الانتحار، حيث باشرت الحالة الجهات المختصة كافة، بما فيها الدوريات الأمنية، والبحث والتحرّي الجنائي، والأدلة الجنائية والبصمات، والطب الشرعي، ومركز شرطة العزيزية.
ونقلت الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفي النور التخصصي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة في مثل هذه الحالة.
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