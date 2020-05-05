أخبار السعودية اليوم.. ساما تؤكد استقرار سعر صرف الريال.. وتحذير من حسابات وهمية تجمع التبرعات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الاثنين، حيث كشفت وزارة الصحة تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وفي متابعة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت أمانة المدينة المنورة بإغلاق عددًا من المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحي، وذلك خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الأمانة وبلدياتها، على المنشآت الغذائية والتجارية، وإلى التفاصيل:

هدية من خادم الحرمين لـ24 دولة.. والعقيل: تم شحن 200 طن تمور فاخرة

كشف وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، عن انطلاق شحنة تمور تأتي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم؛ حيث يستهدف البرنامج 24 دولة حول العالم، لافتًا أن دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يتمثل فقط في الإشراف على هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، تجسيدًا لدور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمّس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.

مؤسسة النقد: ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي «خيار استراتيجي»

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الاثنين، التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، مشددة على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريالات مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي.

هيئة مكافحة الفساد: صدور أحكام قضائية ضد 15 متهمًا في جرائم مالية وإدارية

كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، حيث اشتملت القضايا على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم.

وزارة الصحة تحدد 3 أعراض مرتبطة بكورونا تستدعي التدخل الطبي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه حال ظهور أي أعراض تنفسية لدى أي شخص؛ مثل ضيق التنفس أو السعال أو احتقان الحلق، فعلى المصاب عزل نفسه داخل المنزل بغرفة بعيدًا على الآخرين، حتى يطمئن على وضعه الصحي، والاتصال بالوزارة عبر الرقم 937 وسيقدم له الخبراء المشورة اللازمة، مشيرًا إلى أهمية إجراء التقييم الذاتي من خلال تطبيق «موعد».

وزارة الصحة: تسجيل 1645 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 191

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 28,656 في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 4476 وذلك بعد تسجيل 342 حالات جديدة.

السعودية تطالب قمة «عدم الانحياز» بجبهة موحدة ضد كورونا

أكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتقديم جبهة موحدة ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بكل ما يلزم للتغلب على هذه الجائحة.

وزارة الموارد البشرية تحذّر من حسابات وهمية تجمع التبرعات

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تحذيرًا للمواطنين والمقيمين من التحويل لحسابات شخصية مجهولة المصدر تزعم جمع التبرعات للجمعيات الخيرية، مشيرة إلى ذلك يأتي بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتبرع عبر أرقام حسابات وهمية يزعمون أنها تتبع جمعيات خيرية رسمية.

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الغذاء والدواء توضح طريقة التحكم في المشروبات المحلاة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، طريقة التحكم بنسبة السكر عند تحضير المشروبات الرمضانية، مشيرة إلى أنه يفضل عند تحضير المشروبات المحلاة في شهر رمضان المبارك، عدم إضافة السكر إليها، وتخفيفها قدر المستطاع بالماء والثلج، مع تجنب المشروبات المحلاة عمومًا.

تطبيق «جاهز» يوفّر عروضًا خاصة لمستفيدي برنامج «سكني» من مستخدميه

كشف برنامج سكني، اليوم الاثنين، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة «جاهز» الدولية، تتولى من خلالها الشركة تقديم عروض خاصة لمستخدمي تطبيقها الإلكتروني من مستفيدي«سكني»، إضافة إلى الإسهام في توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد حاجة عبر منصة «جود الإسكان».

البنوك السعودية: 4 حالات مشمولة بتعليق حسابات العملاء

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، الحالات المشمولة بتعليق الحسابات البنكية للعملاء سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، مضيفة أن حالات تعليق الحسابات البنكية للعملاء، بالنسبة للأفراد تشمل انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد.

صور توثق توسعات ومشاريع نوعيّة بالمسجد النبوي

شهد المسجد النبوي الشريف منذ أن بناه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة بعد قدومه إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة المكرمة بمساحة 1050 مترًا مربعًا، عدة توسعات مرورًا بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالعباسية والعثمانية، إلى أن وصلت إلى عهد الدولة السعودية، وعملت حكومة المملكة منذ تأسيسها على عدد من التوسعات المتلاحقة وعلى عدة مراحل، التي تعد الأكبر في تاريخ المسجد النبوي.

«أمانة المدينة» تغلق عددًا من المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية

قامت أمانة المدينة المنورة، بإغلاق عددًا من المنشآت التجارية المخالفة للاشتراطات الصحي، وذلك خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الأمانة وبلدياتها، على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إغلاق 12 منشأة بالمنطقة إلى جانب إشعار 63 منشأة مخالفة وإتلاف 1700 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: هطول أمطار على 8 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية بين متوسطة إلى غزيرة، غدًا الثلاثاء، علىمرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها، وتمتد الى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية، فضلًا عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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