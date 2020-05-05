تجاوب كبير من المواطنين والمقيمين بتطبيق منع التجول..
يبذل رجال الأمن في محافظة الداير بمنطقة جازان جهودًا كبيرة في تطبيق منع التجول؛ حيث يقضون ساعة الإفطار في ميدان العمل.
ووثقت عدسة "عاجل" جهود رجال الأمن بالداير بني مالك خلال ساعات أمر منع التجول ولحظات الإفطار، في شهر رمضان المبارك.
وجسدت الجهود المبذولة من قبل رجال المرور ومختلف الجهات الأمنية والعمل الدؤوب لرجال الأمن والتفاني في خدمة الوطن وعظم المسؤولية في الحفاظ على أرواح الجميع، وذلك من خلال العمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح.
وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "عاجل" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصهم على الالتزام بتطبيق أمر منع التجول.
كانت هذه تفاصيل خبر إفطار في ميدان العمل.. عدسة «عاجل» توثق جهود الأمن بـ«الداير» خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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