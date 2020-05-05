إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة لمنطقة القصيم

يعتنق الأفكار الهدامة ..

قامت شرطة منطقة القصيم بإيقاف مواطن ينشر تغريداتٍ مسيئةً للمنطقة وادعاءاتٍ بالتطرُّف واعتناق الأفكار الهدامة. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنَّه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحسابٍ ينشر تغريداتٍ مسيئةٍ للمنطقة، وادعاءاتٍ بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية- بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطنٌ، في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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