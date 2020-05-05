سحب مستشفى حائل الجديد من المقاول

وأكد الشمري أنه بعد شهر سيتم افتتاح مركز الرعاية الطبية العاجلة في حي صلاح الدين على الدائري الغربي، ويعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحالات الطارئة.
وأضاف الشمري أنه في الربع الأول من 2020 تم افتتاح مستشفى شراف الذي يقدم خدمة نوعية مميزة ساعدتنا في التغلب على العديد من التحديات، منها تكدس المراجعين في الطوارئ، حيث خفف عن مستشفى الملك خالد، وإقامة مركز جراحة اليوم الواحد، كما تم افتتاح مركز الإصابات والحوادث في مستشفى الملك خالد في مكان مركز القلب الذي نقل إلى مستشفى الملك سلمان، ونقل مركز الأطفال من مستشفى الملك خالد إلى مستشفى الولادة والأطفال في حي المصيف، وافتتاح مركز رحمة لمرضى الجلد الفقاعي وهو مركز متخصص.
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