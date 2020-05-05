3 آلاف وكالة مصدرة بمركز تواصل العدل

مكالمة ومحادثة
كشف التقرير الصادر عن وزارة العدل أن مركز التواصل الموحد استطاع خلال شهر أبريل 2020 تنفيذ أكثر من 190 ألف خدمة، تشمل (البريد الإلكتروني - مكالمة هاتفية - محادثة مباشرة - خدمة ذاتية - مكالمة توثيق).
وبلغت المكالمات الهاتفية أكثر من 100 ألف مكالمة كأكثر الخِدْمات المقدمة، فيما وصل عدد البريد الإلكتروني الوارد أكثر من 37 ألف بريد، كما بلغت المحادثات المباشرة أكثر من 25 ألف محادثة، تليها الخِدْمات الذاتية بـ24 ألف خدمة، إلى جانب أكثر من 5 آلاف مكالمة توثيق.
الوكالات الصادرة
أوضح التقرير أن معدل مدة المكالمات هو 4 دقائق، وانتظار المستفيد لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 88 %، كما أظهر التقرير أن عدد الوكالات الصادرة بلغ أكثر من 3 آلاف وكالة مصدرة. وكانت أبرز أسباب التواصل مع المركز هي (استفسار متخصص - استفسار الخِدْمات الإلكترونية - متابعة الطلب).
إتاحة التواصل
قدم مركز التواصل الموحد خِدْماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن للمستفيدين من داخل المملكة الاتصال على 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويستطيع المستفيد تنفيذ بعض الخِدْمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة «المحادثة المباشرة» لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
واستطاع المركز منذ تدشينه تقديم خِدْمات ذات قيمة عالية للإسهام في تحسين الأداء والخدمات والبت بها بكفاءة عالية وفعالية من خلال نظام وآلية موحدة تمتاز بسهولة ويسر.
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