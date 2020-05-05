الاستفسارات ترفع مكالمات 911 أكثر من 110 %

استفسارات
جاءت المكالمات والاستفسارات التي استقبلها المركز من المواطنين والمقيمين خلال شهر شعبان ما بين «استفسارات منع التجول، حوادث، إرشاد وتوجيه، مساندة ميدانية، تبرع بالدم، إيضاحات متنوعة»، فيما بلغت منها المحالة للجهات الخدمية المساندة 2013 اتصالا تصدرتها أمانة المنطقة بـ 677 اتصالا، ثم الهلال الأحمر بـ 558 اتصالا، ثم شركة الكهرباء بـ 517 اتصالا.
جهات مشغلة ومساندة
أوضح المركز، أن الجهات المشغلة هي الدوريات الأمنية، الدفاع المدني، المرور، أمن الطرق، أما الجهات المساندة: فهي مركز المعلومات الوطني، القيادة العامة لطيران الأمن، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، وزارة الصحة، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمانة مكة المكرمة، وبحسب البيانات تلقى المركز أكثر عدد مكالمات في يوم الأربعاء 14 شعبان بلغت 110946 مكالمة.
المكالمات الواردة لمركز عمليات 911
2013 اتصالا
1.902.925 اتصالا في شعبان
904.680 اتصالا في رجب
الجهات الخدمية المساندة
677
أمانة المنطقة
558
الهلال الأحمر
517
شركة الكهرباء
158
المياه الوطنية
100
الشؤون الصحية
3
وزارة النقل
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