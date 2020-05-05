الاستفسارات ترفع مكالمات 911 أكثر من 110 %

ساهمت استفسارات المواطنين والمقيمين في ارتفاع المكالمات الواردة لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر شعبان الماضي بنسبة 110.3 % مقارنة بالشهر الذي قبله إذ بلغت نحو مليون و902 ألف و925 مكالمة، فيما بلغت بشهر رجب 904680 مكالمة.

استفسارات

جاءت المكالمات والاستفسارات التي استقبلها المركز من المواطنين والمقيمين خلال شهر شعبان ما بين «استفسارات منع التجول، حوادث، إرشاد وتوجيه، مساندة ميدانية، تبرع بالدم، إيضاحات متنوعة»، فيما بلغت منها المحالة للجهات الخدمية المساندة 2013 اتصالا تصدرتها أمانة المنطقة بـ 677 اتصالا، ثم الهلال الأحمر بـ 558 اتصالا، ثم شركة الكهرباء بـ 517 اتصالا.

جهات مشغلة ومساندة

أوضح المركز، أن الجهات المشغلة هي الدوريات الأمنية، الدفاع المدني، المرور، أمن الطرق، أما الجهات المساندة: فهي مركز المعلومات الوطني، القيادة العامة لطيران الأمن، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، وزارة الصحة، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمانة مكة المكرمة، وبحسب البيانات تلقى المركز أكثر عدد مكالمات في يوم الأربعاء 14 شعبان بلغت 110946 مكالمة.

المكالمات الواردة لمركز عمليات 911

2013 اتصالا

1.902.925 اتصالا في شعبان

904.680 اتصالا في رجب

الجهات الخدمية المساندة

677

أمانة المنطقة

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558

الهلال الأحمر

517

شركة الكهرباء

158

المياه الوطنية

100

الشؤون الصحية

3

وزارة النقل