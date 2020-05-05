إزالة المبنى المتعثر لحلقة خضار الرغامة

بدأ المستثمر في إزالة المبنى القديم المتعثر لحلقة الخضار المركزية في أبرق الرغامة بجدة، حيث ينتظر الحصول على الرخص اللازمة للشروع في بناء المبنى الجديد بالتصاميم الجديدة ليتم نقل الحلقة إليه في 2023، إذ إن سوق الخضار والفاكهة المركزي بحي الصفا أصبح مزدحما بشكل لا يستوعب الحركة بسبب التمدد العمراني في المنطقة. وكان السوق المركزي لحلقة الخضار متعثرا منذ 2014، وبدأ المستثمر الجديد في تشييد أعماله، إذ إن مساحة السوق مليون متر مربعا، ومدة تشييده 3 أعوام، وقيمة التشييد والتشغيل 4 ملايين ريال، ومدة العقد 25 عاما. وتساهم مساحة الحلقة الجديدة في رفع العدد الكلي للبسطات ويساعد على تنوعها، ويمنع الزحام في محيط الحلقة كما كان في السابق، لا سيما أن المتسوقين تصل أعدادهم إلى 3 آلاف متسوق يوميا، حيث خصصت مواقف سيارات وموقع لتفريغ البضائع، وسيكون مشروع السوق الجديد نموذجيا في آلية تقديم الخدمة لرواده من التجار والمواطنين بما يتناسب مع مستوى تطلعاتهم.



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