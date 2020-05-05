تذليل الصعوبات
نصّ نموذج الاتفاقية على تشكيل فريق عمل تنسيقي من السلطة المختصة في المملكة، ومن الدول المستهدفة للاستفادة من خدمة طريق مكة، لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها، حسبما لديه من صلاحيات، ويكون عمل الفريق في إطار أنظمة الطرفين، والتزام المملكة بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين له، والقوى العاملة، وله حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم، وتلتزم كل دولة من الدول المستهدفة بتسمية أعضاء الفريق التنسيقي التابعين لها، ويزود كل طرف الطرف الآخر بتلك الأسماء.
تضمّنت الاتفاقية أن تلتزم المملكة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار تإشيرات دخول ضـيوف الرحمن تحت مظـلة خدمـة طريق مكـة، بعد استكـمال المتطـلبات اللازمة، وتشمل أخذ الخصائص الحيوية «بصمة العين، بصمة اليد، صورة الوجه، وغيرها»، وتوافر الشروط الصحية في طلب الحصول على التأشيرة.
ونصّت الاتفاقية - أيضا - على إلزام ضيوف الرحمن بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول، وتحديد مركز طبي في الدول المستهدفة لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرات الدخول. وتضمن نموذج الاتفاقية التمهيد، والتعريفات، وفريق العمل التنسيقي، وإصدار التصاريح، والمتطلبات الوقائية والصحية، والمطارات، ورحلات الطيران، وتسوية الخلافات، والتكاليف.
متطلبات وقائية
يذكر أن عدد الدول التي يتم تطبيق إجراءات مبادرة طريق مكة في مطاراتها ارتفع من دولتين «ماليزيا وإندونيسيا»، في موسم حج 1439، إلى 6 دول في موسم حج 1440، بانضمام تونس وباكستان وبنجلاديش للمبادرة التي تهدف إلى تيسير رحلة الحجاج، خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلادهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.
السلطات السعودية المخولة بتنفيذ الاتفاقية
وزارة الداخلية
الصحة
الخارجية
وزارة الحج والعمرة
الجمارك
الطيران المدني
مركز المعلومات الوطني
كانت هذه تفاصيل خبر حصانة دبلوماسية لفرق التنسيق السعودية المكلفة بخدمة طريق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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