إتلاف 273 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة بمدينة سلطان

أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية 273 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية لضبط سلامة الأسواق، وأسفرت هذه الحملات عن غرامات وإغلاقات طالت عددا من المنشآت المخالفة. وأوضح رئيس البلدية علي الشهراني أن أعمال الرقابة للبلدية تمكنت من تنفيذ عدة جولات، وحملات تفتيشية ورقابية، وذلك ضمن خطة البلدية الرقابية التي يتم تطبيقها على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا إلى أن البلدية رصدت خلال جولاتها عدداً من المخالفات الصحية على عدد من المطاعم والبوفيهات ومنشآت تجهيز الأطعمة والمنتجات الغذائية، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي حيال تلك المخالفات المرصودة والتي تمثلت في إغلاق عدد من تلك المنشآت. وبين الشهراني، أنه تم إدخال بيانات المواد المصادرة والمتلفة لعدم صلاحيتها وفق نموذج الإتلاف والمصادرة المخصص لهذا الغرض، حيث يتم إدخال تلك البيانات الخاصة بالجولات الرقابية على المنشآت والمباني، وتوثيق الزيارات الميدانية وفق النماذج المعتمدة.



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