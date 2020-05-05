مناقشة 7 رسائل ماجستير عن بعد بجامعة سطام

تم في كلية التربية بجامعة الأمير سطام مناقشة 7 رسائل ماجستير تحت إشراف لجان المناقشة، وذلك عن طريق القاعات الافتراضية عن بعد.

ذكر ذلك عميد كلية التربية بالخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الرفدي، وأوضح أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من أهمية استمرار العملية التعليمية، على وجه الخصوص لشريحة مهمة من الطلبة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي في ظل الظروف الحاليّة التي يشهدها العالم، مثنيًا على الجهود المبذولة للاستعداد والتحضير لتلك المناقشات، وتيسير الطرق في استمرار التحصيل الأكاديمي والبحثي عن بعد لطلاب الدراسات العليا، والتي حتمًا ستساهم في إنجاح عملية التعلم عن بعد.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من مناقشات رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا، حيث تم الاستعداد والتنظيم لهذه السلسلة من المناقشات وما يليها عن طريق استخدام وسائل التعليم عن بعد.