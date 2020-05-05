السعودية اليوم / مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة يعقد جلسته العادية الثانية عن بعد



مكة المكرمة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

عقد مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة اليوم جلسته العادية الثانية لعام 1441هـ، عن بعد عبر إحدى وسائل التواصل المرئية.

وترأس الجلسة معالي رئيس مجلس أمناء المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي رحب في مستهل الجلسة بالأعضاء ، مشيداً بجهود المملكة في التصدي لجائحة فيروس (

من جانبه رحّب نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز الحربي، برئيس المجلس والأعضاء، معبراً عن شكره للقيادة الحكيمة على حرصها على ما يخدم المواطنين والمقيمين.

واشتمل برنامج الجلسة على عرض لأعمال المجلس السابق، وعرض للموازنة المالية للمجمع، وبعض البرامج التي أقامها المجمع، والعمل في الوضع الراهن، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

وفي ختام الجلسة شكر رئيس المجمع الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي أعضاء المجلس على المشاركة حضورًا ودعمًا لجهود المجمع ومشروعاته القائمة والجديدة.

// انتهى //

02:04ت م

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مكة المكرمة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسعقد مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة اليوم جلسته العادية الثانية لعام 1441هـ، عن بعد عبر إحدى وسائل التواصل المرئية.وترأس الجلسة معالي رئيس مجلس أمناء المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي رحب في مستهل الجلسة بالأعضاء ، مشيداً بجهود المملكة في التصدي لجائحة فيروس ( كورونا ).من جانبه رحّب نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز الحربي، برئيس المجلس والأعضاء، معبراً عن شكره للقيادة الحكيمة على حرصها على ما يخدم المواطنين والمقيمين.واشتمل برنامج الجلسة على عرض لأعمال المجلس السابق، وعرض للموازنة المالية للمجمع، وبعض البرامج التي أقامها المجمع، والعمل في الوضع الراهن، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.وفي ختام الجلسة شكر رئيس المجمع الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي أعضاء المجلس على المشاركة حضورًا ودعمًا لجهود المجمع ومشروعاته القائمة والجديدة.// انتهى //02:04ت م0299

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