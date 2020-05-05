السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تناقش أكثر من 200 رسالة ماجستير ودكتوراه



الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

ناقشت جامعة الملك سعود أكثر من ٢٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراه للطلاب والطالبات على مستوى كليات وأقسام الجامعة المختلفة منذ بداية استمرار العملية التعليمية عن بعد بسبب جائحة

وكشفت الجامعة عن مناقشة ١١٦ رسالة ماجستير و ١٠٢ رسالة دكتوراه للطلاب والطالبات بمجموع ٢١٨ رسالة منذ بداية عملية التعلم عن بعد، موكدة أهمية استمرار العملية التعليمية والتحصيل العلمي لطلاب وطالبات الدراسات العليا والاستمرار على تفعيل سير عملية التعليم عن بعد.

وشارك العديد من اللجان الإشرافية لمناقشة هذه الرسائل في مختلف التخصصات والأقسام عن طريق الفصول الافتراضية عن بعد.

الجدير بالذكر أن الجامعة تنشر تقريرا أسبوعيا في مواقع التواصل الاجتماعي عن سير عملية التعلم عن بعد تشمل الدروس والمحاضرات والفصول الافتراضية وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ونظام إدارة التعلم ومنصة ويبكس وقنوات الدعم الفني ومنصة زووم

// انتهى //

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الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسناقشت جامعة الملك سعود أكثر من ٢٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراه للطلاب والطالبات على مستوى كليات وأقسام الجامعة المختلفة منذ بداية استمرار العملية التعليمية عن بعد بسبب جائحة كورونا وكشفت الجامعة عن مناقشة ١١٦ رسالة ماجستير و ١٠٢ رسالة دكتوراه للطلاب والطالبات بمجموع ٢١٨ رسالة منذ بداية عملية التعلم عن بعد، موكدة أهمية استمرار العملية التعليمية والتحصيل العلمي لطلاب وطالبات الدراسات العليا والاستمرار على تفعيل سير عملية التعليم عن بعد.وشارك العديد من اللجان الإشرافية لمناقشة هذه الرسائل في مختلف التخصصات والأقسام عن طريق الفصول الافتراضية عن بعد.الجدير بالذكر أن الجامعة تنشر تقريرا أسبوعيا في مواقع التواصل الاجتماعي عن سير عملية التعلم عن بعد تشمل الدروس والمحاضرات والفصول الافتراضية وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ونظام إدارة التعلم ومنصة ويبكس وقنوات الدعم الفني ومنصة زووم// انتهى //00:56ت م0284

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