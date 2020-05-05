السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقي رئيس بلدية المحافظة المعين



ينبع 11 رمضان 1441هـ الموافق 04مايو 2020م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم ، رئيس بلدية محافظة ينبع المعين بدر بن عبد الرزاق الفقير.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس بلدية ينبع وهنأه على الثقة ، راجيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وبذل الجهود كافة لمواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.

من جهته قدم رئيس بلدية ينبع الجديد شكره وتقديره للمحافظ على دعمه وتشجيعه لمافيه خدمة الصالح العام ، داعيا الله أن يوفقه وزملاءه لمواصلة العمل لتقديم خدمات بلدية متميزة لأهالي محافظة ينبع.

وفي ختام اللقاء نوه محافظ ينبع بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس بلدية ينبع السابق فهد المشعان ، داعيا له بالتوفيق.

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