السعودية اليوم / غوتيريش يشدد على دور الصحفيين في مناطق الحرب ومخيمات اللاجئين



الأمم المتحدة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على دور الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في مناطق الحرب ومخيمات اللاجئين.

وأكد غوتيريش، أن ترياق أو علاج وباء المعلومات المضللة يعتمد على الإعلام الحر والصحافة المستقلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حوار افتراضي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي يُحتفى بها في الثالث من مايو كل عام.

من جانبها شددت المديرة العامّة لليونيسكو، أودري أزولاي، في كلمتها خلال الحوار الافتراضي على دور العلم وتنوير الجماهير المهم بوصفه أداة لمحاربة المعلومات المضللة، مبينة أنه يمكن مواجهة التحديات إذا وُجد إعلام حرّ ومستقل.

وفي ذات السياق أوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن على الحكومات أن تتخذ تدابير معينّة لبناء جسور الثقة والسماح بالوصول للمعلومات للعامّة، محذرة من استغلال تفشي الجائحة كذريعة لتقييد المعلومات وحظر الانتقاد.

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