السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تعلن عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيفها قيود الإغلاق



كيب تاون11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

أعلنت جنوب أفريقيا، عن زيادة حادة بعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وقال وزير الصحة زويلي امخيزي، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، في جنوب أفريقيا، بلغ 7220 حالة .

وكانت هذه أعلى زيادة خلال 24 ساعة، منذ 5 مارس، عندما شهدت البلاد أول حالة فيها.

وأشار الوزير الى ارتفاع عدد الوفايات جراء الفيروس إلى 138.

ولا تزال مقاطعة الكاب الشرقية مركزا للوباء في البلاد، بتسجيلها 3044.

وأعلنت الحكومة أمس عن إجراءات صارمة لكبح انتشار كوفيد-19، في أماكن العمل، بعد استئناف جزئي للعمل من بينها ضرورة وضع حواجز مادية في أماكن العمل لضمان التباعد الاجتماعي، وتوفير المعدات الوقائية الشخصية المناسبة مجانا، وفحص العمال للتأكد من خلوهم من أعراض الفيروس.

وكانت جنوب أفريقيا قد خففت يوم الجمعة الماضي قيودها وسمحت لقطاعات الأعمال استئناف العمليات جزئيا، ما يسمح لـ1.5 مليون شخص بالعودة إلى أعمالهم.

// انتهى//

00:38ت م

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كيب تاون11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت جنوب أفريقيا، عن زيادة حادة بعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ، بعد يومين من تخفيف قيود الإغلاق التي استمرت خمسة أسابيع في البلاد.وقال وزير الصحة زويلي امخيزي، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، في جنوب أفريقيا، بلغ 7220 حالة .وكانت هذه أعلى زيادة خلال 24 ساعة، منذ 5 مارس، عندما شهدت البلاد أول حالة فيها.وأشار الوزير الى ارتفاع عدد الوفايات جراء الفيروس إلى 138.ولا تزال مقاطعة الكاب الشرقية مركزا للوباء في البلاد، بتسجيلها 3044.وأعلنت الحكومة أمس عن إجراءات صارمة لكبح انتشار كوفيد-19، في أماكن العمل، بعد استئناف جزئي للعمل من بينها ضرورة وضع حواجز مادية في أماكن العمل لضمان التباعد الاجتماعي، وتوفير المعدات الوقائية الشخصية المناسبة مجانا، وفحص العمال للتأكد من خلوهم من أعراض الفيروس.وكانت جنوب أفريقيا قد خففت يوم الجمعة الماضي قيودها وسمحت لقطاعات الأعمال استئناف العمليات جزئيا، ما يسمح لـ1.5 مليون شخص بالعودة إلى أعمالهم.// انتهى//00:38ت م0277

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