

الباحة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته السابعة للعام الجامعي 1440-1441هـ، بحضور أعضاء المجلس، أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة، وذلك من خلال الاتصال المرئي عن بعد عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد".

وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور الحسين على مواصلة بذل الجهود وتذليل الصعوبات كافة أمام الطلاب والطالبات لأداء سير اختباراتهم بيسر وسهولة وعلى الوجه المطلوب، وفق آليات الاختبارات التي تقوم على تنفيذها الجامعة، حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات، ومنها ترقية عضو هيئة تدريس على رتبة أستاذ مشارك وتعيين عضوين على رتبة أستاذ مساعد، كما وافق المجلس على تفعيل برنامج بكالوريوس البصريات في كلية العلوم الطبية التطبيقية واعتماد الخطة الأكاديمية للبرنامج، كما تمت الموافقة على التقويم الدراسي للعام الجامعي 1441/ 1442 وإقرار خطة النشاط الطلابي للعام الجامعي المقبل، والموافقة على عمل أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا غير متفرغ بعمل جزئي لدى إحدى الجهات، ومنح أحد أعضاء هيئة التدريس تفرغا علميا لمدة فصل دراسي واحد.

// انتهى //

00:35ت م

0274





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جامعة الباحة يعقد اجتماعه السابع للعام الحالي عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.