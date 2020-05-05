السعودية | أمطار غزيرة على منطقة عسير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على منطقة عسير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 صباحًا, 5 مايو 2020 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير ، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط و بيشة وطريب ومحايل عسير , كما شملت الأمطار مراكز السودة وقنا والحازمي وعقبة الصماء وربيعة ورفيدة وجمعور ،سالت على أثرها الأودية والشعاب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات السلامة في مثل هذه الحالات الماطرة ومتابعة التنبيهات الواردة من الجهات المختصة وعدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية والتنزه في أثناء هطول الأمطار ، مشيرة إلى أهمية متابعة التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد التي تفيد باستمرار الحالة وزيادتها خلال الأيام القادمة.

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