الداخلية السودانية تعلن إصابة أحمد هاورن مساعد الرئيس المعزول بكورونا وتنفي محاولة هروبه من المستشفى المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة أحمد محمد هارون، مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، والموقوف في سجن كوبر، بفيروس كورونا.

ونفت الوزارة في بيان أصدرته، الإثنين، رويات متداولة تتحدث عن محاولة هروب أحمد هارون الموقوف مع البشير منذ عام، من المستشفى التي وصلها متزرعا بالمرض، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وقالت إن هارون الموقوف بسجن كوبر، تعرض لأزمة صحية، وبناء عليها تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بإصابته بكورونا في 21 أبريل/نيسان الماضي، ونقل على إثرها لمستشفى الشرطة بالخرطوم في 22 من الشهر نفسه، وجاءت النتيجة سلبية.

Advertisements

وتابع البيان، أنه أثناء تواجده بالمستشفى، وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية، وفحص ثاني جاءت نتيجته إيجابية، ودعم بفحص ثالث، وكان إيجابيا أيضا، وتم عمل الاحتياطات اللازمة، وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر.

وقالت إنه بعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية، وانفاذا لتوجيهات السلطات الصحية بالعزل تم نقل هارون لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية، وتحت الحراسة والتأمين".

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية شرعت في إجراءات التعقيم، والاشتراطات الصحية لتأمين الكادر الطبي والمترددين على المستشفى، وسيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر، ريثما تسمح حالته الصحية.

ويعتبر الإخواني أحمد هارون أحد المقربين للمعزول عمر البشير، وكان مساعدا له في القصر الرئاسي حتى سقوطه، ومطلوب معه لمحكمة الجنايات الدولية بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.