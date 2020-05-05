، "المسحل" لـ "الخليج 365": الجولات الأخيرة ستقلب الموازين .. استكمال الدوري أفضل ،

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قال رئيس إدارة المنتخبات السعودية (سابقًا) محمد المسحل، إن من الأفضل استكمال الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله (جائحة كورونا، كوفيد -19 ) لما في ذلك من عدالة بين الفرق.
وأضاف "المسحل" في تصريح لـ "الخليج 365": "بقي 8 جولات قد تقلب نتائجها الموازين، الآن لا يعني تصدر الهلال الترتيب (51 نقطة) أنه حامل اللقب والعكس صحيح قد يستطيع النصر(الثاني - 45 نقطة) من قلب الموازين في حال تعثر المتصدر، حتى إن الفرصة سانحة وقائمة للوحدة والأهلي في المنافسة على اللقب، إلا في حال أن وسع الهلال الفارق النقطي بينه وملاحقيه، لذا أرى من وجهة نظري أن تلعب الجولات الـ 8 المتبقية من الدوري والتي في ضوئها سيتحدد حامل اللقب والهابطون".
وطالب "المسحل" الاتحاد السعودي لكرة القدم بأخذ القرار المناسب، بعد أن رمى الاتحاد الدولي (فيفا) الكرة في مرمى الاتحادات الأهلية.الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيروس كورونا الجديد
"المسحل" لـ "الخليج 365": الجولات الأخيرة ستقلب الموازين .. استكمال الدوري أفضلأحمد سرور الخليج 365 2020-05-04
قال رئيس إدارة المنتخبات السعودية (سابقًا) محمد المسحل، إن من الأفضل استكمال الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله (جائحة كورونا، كوفيد -19 ) لما في ذلك من عدالة بين الفرق.
وأضاف "المسحل" في تصريح لـ "الخليج 365": "بقي 8 جولات قد تقلب نتائجها الموازين، الآن لا يعني تصدر الهلال الترتيب (51 نقطة) أنه حامل اللقب والعكس صحيح قد يستطيع النصر(الثاني - 45 نقطة) من قلب الموازين في حال تعثر المتصدر، حتى إن الفرصة سانحة وقائمة للوحدة والأهلي في المنافسة على اللقب، إلا في حال أن وسع الهلال الفارق النقطي بينه وملاحقيه، لذا أرى من وجهة نظري أن تلعب الجولات الـ 8 المتبقية من الدوري والتي في ضوئها سيتحدد حامل اللقب والهابطون".
وطالب "المسحل" الاتحاد السعودي لكرة القدم بأخذ القرار المناسب، بعد أن رمى الاتحاد الدولي (فيفا) الكرة في مرمى الاتحادات الأهلية.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:25 PM
بعد أن رمى "فيفا" الكرة في ملعب الاتحادات الأهلية
قال رئيس إدارة المنتخبات السعودية (سابقًا) محمد المسحل، إن من الأفضل استكمال الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن تزول الغمة عن الأمة بمشيئة الله (جائحة كورونا، كوفيد -19 ) لما في ذلك من عدالة بين الفرق.
وأضاف "المسحل" في تصريح لـ "الخليج 365": "بقي 8 جولات قد تقلب نتائجها الموازين، الآن لا يعني تصدر الهلال الترتيب (51 نقطة) أنه حامل اللقب والعكس صحيح قد يستطيع النصر(الثاني - 45 نقطة) من قلب الموازين في حال تعثر المتصدر، حتى إن الفرصة سانحة وقائمة للوحدة والأهلي في المنافسة على اللقب، إلا في حال أن وسع الهلال الفارق النقطي بينه وملاحقيه، لذا أرى من وجهة نظري أن تلعب الجولات الـ 8 المتبقية من الدوري والتي في ضوئها سيتحدد حامل اللقب والهابطون".
وطالب "المسحل" الاتحاد السعودي لكرة القدم بأخذ القرار المناسب، بعد أن رمى الاتحاد الدولي (فيفا) الكرة في مرمى الاتحادات الأهلية.
، "المسحل" لـ "الخليج 365": الجولات الأخيرة ستقلب الموازين .. استكمال الدوري أفضل ،
المصدر : الخليج 365
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