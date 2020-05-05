، حقيقة مفاوضة "الهلال" للاعب "انطوني نواكايمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة "ajansspor" التركية نقلاً عن مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي بأن النادي لم يتحصل على أي عروض رسمية لشراء لاعبه النيجيري انطوني نواكايمي سواء من الهلال أو الأهلي أو غيرهما.

وكانت تقارير تركية ونيجيرية سابقة قد زعمت رغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2023.

وشارك نواكايمي في 37 مباراة في الموسم الحالي مع طرابزون قبل قرار تعليق المسابقات حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 11 هدفاً لزملائه في الفريق.

وارتبط اسم الهلال بعدد من اللاعبين الأجانب منهم الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي اندرسون تاليسا والنيجيري انطوني نواكايمي والغالي كاليب إيكوبان.الهلال انطوني نواكايمي