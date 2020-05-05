- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة "ajansspor" التركية نقلاً عن مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي بأن النادي لم يتحصل على أي عروض رسمية لشراء لاعبه النيجيري انطوني نواكايمي سواء من الهلال أو الأهلي أو غيرهما.
وكانت تقارير تركية ونيجيرية سابقة قد زعمت رغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2023.
وشارك نواكايمي في 37 مباراة في الموسم الحالي مع طرابزون قبل قرار تعليق المسابقات حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 11 هدفاً لزملائه في الفريق.
وارتبط اسم الهلال بعدد من اللاعبين الأجانب منهم الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي اندرسون تاليسا والنيجيري انطوني نواكايمي والغالي كاليب إيكوبان.الهلال انطوني نواكايمي
حقيقة مفاوضة "الهلال" للاعب "انطوني نواكايمي"محمد السيّد الخليج 365 2020-05-04
قالت صحيفة "ajansspor" التركية نقلاً عن مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي بأن النادي لم يتحصل على أي عروض رسمية لشراء لاعبه النيجيري انطوني نواكايمي سواء من الهلال أو الأهلي أو غيرهما.
وكانت تقارير تركية ونيجيرية سابقة قد زعمت رغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2023.
وشارك نواكايمي في 37 مباراة في الموسم الحالي مع طرابزون قبل قرار تعليق المسابقات حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 11 هدفاً لزملائه في الفريق.
وارتبط اسم الهلال بعدد من اللاعبين الأجانب منهم الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي اندرسون تاليسا والنيجيري انطوني نواكايمي والغالي كاليب إيكوبان.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:10 PM
قالت صحيفة "ajansspor" التركية نقلاً عن مسؤولي نادي طرابزون سبور التركي بأن النادي لم يتحصل على أي عروض رسمية لشراء لاعبه النيجيري انطوني نواكايمي سواء من الهلال أو الأهلي أو غيرهما.
وكانت تقارير تركية ونيجيرية سابقة قد زعمت رغبة ناديي الأهلي والهلال في التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2023.
وشارك نواكايمي في 37 مباراة في الموسم الحالي مع طرابزون قبل قرار تعليق المسابقات حيث نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 11 هدفاً لزملائه في الفريق.
وارتبط اسم الهلال بعدد من اللاعبين الأجانب منهم الكولومبي رادميل فالكاو والبرازيلي اندرسون تاليسا والنيجيري انطوني نواكايمي والغالي كاليب إيكوبان.
، حقيقة مفاوضة "الهلال" للاعب "انطوني نواكايمي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة مفاوضة "الهلال" للاعب "انطوني نواكايمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.