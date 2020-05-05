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أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد عدم مباشرة أي حالة تتطلب تدخل الفرق فضلاً عن عدم تلقي غرفة العمليات لأي بلاغ - ولله الحمد - خلال هطول الأمطار، يوم أمس الاثنين، على عموم المنطقة والتي شملت أبها وضواحيها وغالبية محافظات المنطقة والتي سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي باسمها عموم المواطنين والمقيمين بضرورة عدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية والقيام بالتنزه خصوصًا أثناء الحالة المطرية لاستمرار التنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد والتي تفيد باستمرار الحالة وزيادتها خلال الأيام القادمة.
عسير الدفاع المدني الأمطار الأودية
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:57 AM
دعا إلى عدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية أو التنزهمدني عسير: أمطارٌ غزيرة وسيول دون مباشرة حالات أو تلقي بلاغات
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد عدم مباشرة أي حالة تتطلب تدخل الفرق فضلاً عن عدم تلقي غرفة العمليات لأي بلاغ - ولله الحمد - خلال هطول الأمطار، يوم أمس الاثنين، على عموم المنطقة والتي شملت أبها وضواحيها وغالبية محافظات المنطقة والتي سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي باسمها عموم المواطنين والمقيمين بضرورة عدم المخاطرة والمجازفة بالنزول لبطون الأودية والقيام بالتنزه خصوصًا أثناء الحالة المطرية لاستمرار التنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد والتي تفيد باستمرار الحالة وزيادتها خلال الأيام القادمة.
، مدني عسير: أمطارٌ غزيرة وسيول دون مباشرة حالات أو تلقي بلاغات ،
المصدر : الخليج 365
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