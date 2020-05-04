شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يُدشن مبادرة «معاً محترزون» والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالشراكة مع صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، المبادرة التوعوية "معاً محترزون"، التي تستهدف من خلالها الرئاسة العامة جميع العاملين بالمسجد الحرام.

وتُعنى المبادرة بتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى إيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.