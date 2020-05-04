شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يُدشن مبادرة «معاً محترزون» والان نبدء بالتفاصيل
وتُعنى المبادرة بتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافةً إلى إيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.
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