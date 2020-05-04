شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تسويقها بلحظات.. ضبط 740 كيلو أسماك فاسدة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية خميس مشيط، سيارة متنقلة مجهولة المصدر في حي الدرب، تحوي كمية من الأسماك، ليتم التأكد من عدم نظاميتها ويتضح أنها تحوي نحو 740 كيلو جرام، من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتسويق، لتتم مصادرتها على الفور وتطبيق العقوبات النظامية المتبعة في هذه الحالة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أن الضبطية والحملات الوقائية والرقابية تبين أن المراقبين الصحيين يبذلون جهوداً مقدرة في سبيل منع وصول المنتجات والمواد الاستهلاكية الفاسدة للمستهلكين.