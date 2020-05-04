شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تسويقها بلحظات.. ضبط 740 كيلو أسماك فاسدة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، أن الضبطية والحملات الوقائية والرقابية تبين أن المراقبين الصحيين يبذلون جهوداً مقدرة في سبيل منع وصول المنتجات والمواد الاستهلاكية الفاسدة للمستهلكين.
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