شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مواطن ينشر «تغريداتٍ مسيئة» للقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة منطقة القصيم، إيقاف مواطن ينشر تغريداتٍ مسيئةٍ للمنطقة وادعاءاتٍ بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحسابٍ ينشر تغريداتٍ مسيئةٍ للمنطقة، وادعاءاتٍ بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطنٌ، في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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