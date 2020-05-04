شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1645 إصابة جديدة وتعافي 342 حالة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأثنين إجتماعها الخامس والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الإجتماع عقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مؤتمراً صحفياً .

حيث أوضح متحدث الصحة د / محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3523000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (1130000) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (247) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1645) .

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (261)، ومكة المكرمة (287 )، والجبيل (217)، والدمام (261) حالة، والمدينة المنورة (152) حالة، وبيش (53) حالة، والرياض (131) حالة، وصفوى (13) حالة، والطائف (14) حالة، و الخبر (26) حالة، والهفوف (133)حالة، والظهران (4) حالة، والمجاردة (6) حالة، والزلفي (5) حالة، والخرج (4) حالات، ، والنعيرية (8) حالات، والقطيف (3) حالات، والجفر (4) حالات، وينبع (9) حالات، وبريدة (3) حالات، والدرعية (5) حالات، والمندق حالتان، وحالة واحدة في كل الرس، وحفر الباطن ، وضرماء ، وحوطة بني تميم .

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وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (28656) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (23989) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (143) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم 19% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و81% لغير سعوديين، و13% منها للإناث، و87% ما بين الذكور.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (4476) حالة بإضافة (342) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات

(191) حالات، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة.