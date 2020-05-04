وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدي لهجوم صاروخي فوق مدينة حلب المزيد

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء الإثنين، تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي فوق مدينة حلب شمالي البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي استهدف مركز البحوث في حلب.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، تصدت الدفاعات السورية لـ"أهداف معادية" في محيط سماء العاصمة دمشق، وأسقطت عددا منها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية عبرت من اتجاه الأجواء اللبنانية قبل الوصول إلى أهدافها.