السعودية تستعين بطائرات “الدرون” لمراقبة هذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 11:17 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 112 زيارة

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الاستعانة بطائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة لقياس درجات حرارة المتسوقين.

وبحسب صحيفة “تواصل”، قال المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد الجعيثن، إن التقنية تم تطبيقها في سوق الفاكهة والخضار المركزي ببريدة وسوق الانعام.

وتم فحص درجات حرارة المتسوقين في المواقع ‏التي يكثر فيها مرتادي الأسواق من مواطنين ومقيمين وزائرين، بمشاركة فريق من أطباء وأخصائيين.

‏ودعا الجعيثن المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تعود عليهم بالصحة والعافية والسلامة من الأوبئة.