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محمد بن مسعود - الدمام - 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:55 PM
في كلمة له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم.. حفاظًا على صحتهممن المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف
دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في المسجد الحرام لاتخاذ التدابير الاحترازية، والتباعد بين الصفوف.
جاء ذلك في كلمه له عقب إقامة صلاة المغرب هذا اليوم، قال فيها: "أيها الإخوة المصلون، حفاظًا على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف".
، من المسجد الحرام.. "السديس" يحث المصلين على التباعد بين الصفوف ،
المصدر : الخليج 365
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