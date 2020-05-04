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أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 563 مصابًا منذ أول ظهور للوباء في البلاد في نهاية شهر مارس الماضي.
وأشار البيان إلى شفاء 213 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.مالي فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:50 PM
شفاء 213 ووفاة 27 من جراء الإصابة بالفيروس المستجدتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي
أعلنت وزارة الصحة في مالي تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان، بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 563 مصابًا منذ أول ظهور للوباء في البلاد في نهاية شهر مارس الماضي.
وأشار البيان إلى شفاء 213 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.
، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي ،
المصدر : الخليج 365
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