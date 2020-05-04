، شاهد.. مواطن ينقذ شابَّيْن علقت مركبتهما وسط السيول بـ"واعر بيشة" ،

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تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ شابَّيْن، علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر جنوب بيشة بسبب الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة اليوم الاثنين.
وتفصيلاً، أظهر المقطع شابين عالقَين في صندوق مركبتهما بسيل بمركز واعر جنوب بيشة، وتقدُّم المواطن سالم مشيعل القشيري بمركبته من نوع "شاص"، وقام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة والمحاصَرة في السيول؛ ليتمكن الشابان من القفز على سيارة مُنقذهم، والرجوع وسط السيول، وإنقاذهما من وضعهما الذي كانا فيه، والنجاة إلى بر الأمان.
وشهدت محافظة بيشة، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها، اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبعها جريان سيول بعض الأودية، وجرفت عددًا من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:33 PM
اقترب منهما بمركبته الـ"شاص" ليقفزا فيها ويخرجا معه إلى بر الأمان
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ شابَّيْن، علقا وسط السيول التي اجتاحت مركز واعر جنوب بيشة بسبب الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة اليوم الاثنين.
وتفصيلاً، أظهر المقطع شابين عالقَين في صندوق مركبتهما بسيل بمركز واعر جنوب بيشة، وتقدُّم المواطن سالم مشيعل القشيري بمركبته من نوع "شاص"، وقام بإيقاف سيارته بالقرب من سيارتهما العالقة والمحاصَرة في السيول؛ ليتمكن الشابان من القفز على سيارة مُنقذهم، والرجوع وسط السيول، وإنقاذهما من وضعهما الذي كانا فيه، والنجاة إلى بر الأمان.
وشهدت محافظة بيشة، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها، اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبعها جريان سيول بعض الأودية، وجرفت عددًا من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.
، شاهد.. مواطن ينقذ شابَّيْن علقت مركبتهما وسط السيول بـ"واعر بيشة" ،
المصدر : الخليج 365
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