محمد بن مسعود - الدمام - شرطة المنطقة: اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحساب ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة، وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة. 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:33 PM شرطة المنطقة: اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة Advertisements القصيم.. إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة القصيم.. إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحساب ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة، وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، القصيم.. إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة وادعاءات بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة ،

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