شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف عن الفئات الأكثر عرضة وتأثر بكورونا المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن التدخين يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ⁩، داعية إلى ضرورة التوقف الفوري عنه والمبادرة بحجز موعد الوقاية من كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" المدخنون من الفئات الأكثر عرضة وتأثر بكورونا المستجد 19-Covid".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن المدخنين يعانون من أمراض القلب، والأوعية الدموية، أمراض الرئة، انخفاض سعة الرئة من الأكسجين، رئة ضعيفة.

ولفتت إلى مشاركة أي نوع من أنواع السجائر سواء العادية، الإلكترونية، الشيشة، موضحة:" للمساعدة على الإقلاع كلم الصحة ۹۳۷ واحجز موعد في أقرب عيادة لك ".